لعمامرة ينقل تحيات الرئيس تبون لرؤساء إيطاليا و النيجر وموريتانيا

التقى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، أمس الجمعة بالعاصمة الإيطالية روما، برؤساء إيطاليا، سيرجيو ماتاريلا، والنيجر، محمد بازوم، وموريتانيا، محمد ولد الغزواني.

وحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية، فقد جاءت هذه اللقاءات في اطار مشاركته في منتدى الحوار المتوسطي رفيع المستوى حيث نقل لعمامرة للرؤساء الثلاث تحيات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وفقا لذات المصدر، فان رؤساء الدول الثلاث كلفوا لعمامرة بنقل تحياتهم الحارة الى الرئيس عبد المجيد تبون و تمنياتهم بمزيد من الازدهار للجزائر و شعبها.

ليديا كبيش

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