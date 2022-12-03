لعمامرة ينقل تحيات الرئيس تبون لرؤساء إيطاليا و النيجر وموريتانيا

3 ديسمبر، 2022

التقى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، أمس الجمعة بالعاصمة الإيطالية روما، برؤساء إيطاليا، سيرجيو ماتاريلا، والنيجر، محمد بازوم، وموريتانيا، محمد ولد الغزواني.

وحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية، فقد جاءت هذه اللقاءات في اطار مشاركته في منتدى الحوار المتوسطي رفيع المستوى حيث نقل لعمامرة للرؤساء الثلاث تحيات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وفقا لذات المصدر، فان رؤساء الدول الثلاث كلفوا لعمامرة بنقل تحياتهم الحارة الى الرئيس عبد المجيد تبون و تمنياتهم بمزيد من الازدهار للجزائر و شعبها.

ليديا كبيش

3 ديسمبر، 2022

مقالات ذات صلة

الجزائر تدين الهجمات التي استهدفت منطقة مصفح ومطار أبوظبي

17 يناير، 2022

وزير النقل: الدولة غير مستعدة حاليا لإعادة فتح النقل بين الولايات والميترو

5 أكتوبر، 2020

تنصيب اللجنة الوزارية المكلفة بتحضير الأسبوع الوطني للقرآن الكريم

25 يوليو، 2022

تنصيب العميد بناط زين الدين قائدا للمصلحة الوطنية لحرس السواحل

4 فبراير، 2021
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز2022
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: