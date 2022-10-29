لعمامرة يعلن افتتاح اجتماع وزراء الخارجية بعد استلامه المهام

29 أكتوبر، 2022

أعلن مساء اليوم السبت، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة عن افتتاح اجتماع وزراء الخارجية، بعد استلامه المهام.

واستلم لعمامرة، رئاسة الدورة الـ31 للقمة العربية. من وزير الشؤون الخارجية التونسية والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي.

هذا وقد التقى اليوم السبت، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، نظرائه العرب، أين أكد على أن كل اللقاءات كانت أخوية ومثمرة.

وقال لعمامرة، في تصريحات صحفية قبيل انطلاق اجتماع وزراء خارجية العربية تحضيرا للقمة العربية :” أن كل اللقاءات كانت مثمرة جدا وأخوية وسجلنا توافق”، مضيفا بالقول :”أن كلنا ملزمون بالقضية الفلسطينية”.

كما تجدر الإشارة إلى أن أشغال اجتماع وزراء الخارجي، هو اجتماع تحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، المزمع عقده يومي 1 و 2 نوفمبر المقبل.

رمزي أحمد توميات

 

29 أكتوبر، 2022

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