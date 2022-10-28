لعمامرة يعقد جلسة عمل مع نظيره الكويتي لتعزيز التنسيق بين وفدي البلدين لإنجاح الاجتماع الوزاري التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية

التقى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة اليوم الجمعة بالجزائر نظيرَه الكويتي الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح وعقدا جلسة عمل بغية تعزيز التنسيق بين وفدي البلدين لإنجاح الاجتماع الوزاري التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته الواحدة والثلاثين.

وعقد اللقاء على هامش أشغال اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري التحضيري للقمة العربية الواحدة والثلاثين والتي تعقد بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال” بالجزائر العاصمة.

وعقب اللقاء الذي عقد على هامش أشغال اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري التحضيري للقمة العربية الواحدة والثلاثين والتي تعقد بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال” بالجزائر العاصمة، صرّح وزير الخارجية الكويتي للصحفيين قائلا “أسعدني اللقاء بزميلي معالي وزير خارجية الجزائر وتمنيت كل التوفيق للجزائر لإنجاح القمة العربية”, معربا عن يقينه بأن “هذه القمة سوف تحقق أهدافها و نتائج ايجابية لدولنا و شعوبنا”.

وواصل الوزير الكويتي “أعتقد ان هذه القمة تأتي في زمن مهم والعالم يشهد تطورات متسارعة وعلينا كدول عربية أن نبرز وحدتنا واهتمامنا بالحفاظ على مصالحنا ومصالح شعوبنا في هذا الجو العالمي”.

ليديا كبيش

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