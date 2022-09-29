لعمامرة يستقبل وزير الفلاحة الروسي

استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة، وزير الفلاحة لجمهورية روسيا الفدرالية دميتري باتروشاف، الذي ترأس الوفد الروسي المشارك في الدورة العاشرة للجنة المختلطة الجزائرية الروسية، التي اختتمت أشغالها يوم أمس 28 سبتمبر بالجزائر العاصمة.

وحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية، فقد أشاد الطرفان خلال هذا اللقاء بالمخرجات الهامة التي توجت أشغال اللجنة الثنائية المختلطة.

وأكد لعمامرة أن النجاح الذي حققته هذه الدورة يعكس الإرادة القوية للقيادة العليا للبلدين في الرقي بعلاقات الصداقة والتعاون بين الجزائر وروسيا إلى مستوى الامكانيات الهائلة للبدين، كما تعد محطة مهمة للتحضير للاستحقاقات الثنائية الهامة المرتقبة.

من جانبه، أعرب الوزير الروسي عن مدى تثمين بلاده للطبيعة الاستراتيجية لعلاقاتها مع الجزائر وحرصها على تعزيزها في كافة المجالات، وعن التزام بلاده بمتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات التي كللت أشغال الدورة العاشرة للجنة المختلطة الجزائرية-الروسية

رمزي أحمد توميات

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