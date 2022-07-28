لعمامرة يستقبل مفوض الاتحاد الإفريقي للشؤون السياسية

استقبل وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة اليوم بمقر الوزارة مفوض الاتحاد الأفريقي للشؤون السياسية والسلام والأمن، بانكول أديوي، الذي يقوم بجولة في المنطقة تشمل دولتين مؤسستين للاتحاد الأفريقي الجزائر والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.

وحسب بيان لوزارة الخارجية فإن ن المحادثات تركزت على التعاون بين الجزائر والاتحاد الأفريقي والتشاور المنتظم بين الطرفين حول الوضع السائد في إفريقيا وتنفيذ الأجندة القارية للسلام والأمن والتنمية.

واستعرض لعمامرة، والمفوض بانكول أوضاع الأزمة والصراع في إفريقيا وآفاق تسويتها وفقًا لمبدأ الحلول الأفريقية لمشاكل إفريقيا، وبحثا بشكل خاص الأزمات السياسية والأمنية في ليبيا ومالي ومنطقة الساحل والصحراء بشكل عام.

بالإضافة إلى عملية إنهاء استعمار الصحراء الغربية في ضوء الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة والدور المتوقع. للاتحاد الأفريقي في الترويج لاستئناف المفاوضات المباشرة بين المملكة المغربية والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.

علاوة على ذلك، واستناداً إلى نتائج القمة الاستثنائية للاتحاد الأفريقي التي عقدت مؤخراً في مالابو، فإن القضايا المتعلقة بتعزيز آليات التعاون على المستوى القاري وإقامة شراكات أكثر فعالية على المستوى الدولي بهدف إعطاء زخم جديد الجهود المبذولة لمنع الإرهاب ومكافحته.

وفي الأخير، اتفق الطرفان على مواصلة وتعزيز التشاور على جميع المستويات تحسبا للمواعيد النهائية القادمة في القارة وفي إطار الأمم المتحدة.

رمزي أحمد توميات

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