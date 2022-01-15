استقبل مبعوث رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى الامارات، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة، من قبل سمو الشيخ منصور بن زايد، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير شؤون الرئاسة

وأجرى لعمامرة، الذي يقوم بزيارة عمل إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية، مباحثات بناءة مع سمو الشيخ منصور بن زايد، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير شؤون الرئاسة.

وحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية، فقد أبلغ الوزير سمو الشيخ التحيات الأخوية والخالصة لرئيس الجمهوريةعبد المجيد تبون لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ولكل الاخوة أفراد عائلة آل زايد، كما سلمه رسالة رئيس الجمهورية لنظيره وأخيه رئيس دولة الامارات.

وطبع المحادثات التي تمت في جو أخوي وإيجابي التوافق التام في وجهات النظر ، حيث مكنت من تأكيد العزيمة القوية التي تحدو الطرفين لمواصلة الجهود المشتركة بهدف تعزيز واثراء التعاون الثنائي في المجال الاقتصادي والاستثمار وكذا ترسيخ تقاليد التشاور السياسي عبر تكثيف الزيارات المتبادلة من الجانبين.

كما تبادل الطرفان وجهات النظر حول مستجدات الأوضاع على الساحة العربية والتحضير الجيد للاستحقاقات المقبلة، خاصة القمة العربية المرتقبة بالجزائر.

وفي هذا السياق، أثنى سمو الشيخ منصور بن زايد على جهود الجزائر الحثيثة وعلى مقاربتها العقلانية في سبيل توفير شروط نجاح هذ الموعد الهام ولم الشمل العربي واتفق الطرفان على تكثيف التنسيق الثنائي ومتعدد الأطراف في الجامعة العربية لاطلاق مسار تحضيري يضفي على العمل العربي المشترك المزيد من النجاعة والمصداقية.

كما جدد الطرفان في ختام هذا اللقاء، الأهمية التي توليها قيادتي البلدين لتمتين عرى الأخوة والتعاون بين البلدين والشعبين الشقيقين.

رمزي أحمد توميات