لعمامرة: كل اللقاءات كانت أخوية ومثمرة وكلنا ملزمون بالقضية الفلسطينية

أفاد اليوم السبت، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، أن:” كل اللقاءات التي جمعته مع نظرائه العرب كانت أخوية ومثمرة”.

وأورد لعمامرة، في تصريحات صحفية قبيل انطلاق اجتماع وزراء خارجية العربية تحضيرا للقمة العربية :” أن كل اللقاءات كانت مثمرة جدا وأخوية وسجلنا توافق” مضيفا بالقول:”أن كلنا ملزمون بالقضية الفلسطينية”.

وللتذكير، تنطلق اليوم السبت أشغال اجتماع وزراء الخارجية التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، المزمع عقده يومي 1 و 2 نوفمبر المقبل.

كما تجدر الاشارة الى أن لعمامرة سيتسلم رئاسة الدورة الـ31 للقمة العربية. من وزير الشؤون الخارجية التونسية والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي.

رمزي أحمد توميات

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