لعقاب يلتقي مدراء المحطات الجهوية للتلفزيون العمومي

3 فبراير، 2024

إلتقى صباح اليوم السبت، وزير الاتصال، محمد لعقاب، مدراء المحطات الجهوية للتلفزيون العمومي، وتعلق الأمر بكل من المحطات الجهوية لقسنطينة ووهران و ورقلة و بشار، بحضور المدير العام للمؤسسة العمومية للتلفزيون، النذير بوقابس.

و أكّد لعقاب خلال هذا اللّقاء، حسب بيان وزارة الإتصال، على ضرورة تسليط الضوء على ولايات الجنوب بإبراز كل منطقة لبرامجها ونشاطاتها في مختلف المجالات، وأن تكون المحطات الجهوية التلفزيونية مرآة لانشغالات المواطن وأساسياته اليومية.

كما أكد وزير الإتصال، على تفعيل دور المراكز الفرعية المتواجدة عبر الوطن في ضمان التغطية الإعلامية لمختلف النشاطات.

وتمحورت انشغالات مدراء المحطات الجهوية للتلفزيون حول نقص عدد الصحفيين وقلة الإمكانات المادية والصعوبات التي تواجههم أثناء تأدية مهامهم، مؤكدين التزامهم المهني لضمان الخدمة العمومية رغم هذه النقائص.

من جهته، أوضح المدير العام للمؤسسة العمومية للتلفزيون أن ما نسبته 70 بالمئة من البرامج التي تبث عبر التلفزيون هي من إنتاج المحطات الجهوية.

و في ختام اللّقاء، أسدى الوزير تعليمات لمدراء المحطات التلفزيونية بضرورة رفع تقارير مفصلة حول وضعية كل مؤسسة واحتياجاتها لدراستها والنظر فيها.

شرف الدين عبد النور

3 فبراير، 2024

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