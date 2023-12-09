لعقاب يشرف على افتتاح مكتب إقليمي لقناة RT العربية بالعاصمة

أشرف وزير الإتصال، محمد لعقاب، مساء الخميس 07 ديسمبر، على افتتاح مكتب إقليمي لقناة روسيا اليوم بالعربية، مقرّه الجزائر العاصمة.

وخلال حفل الافتتاح، أكّد وزير الاتصال أنّ افتتاح مكتب لقناة RT العربية يعكس عمق التعاون الإعلامي بين الجزائر وروسيا الضارب في التاريخ، سواء عبر المكاتب الإعلامية أو بواسطة وسائل الاعلام التي كانت تزور الجزائر، حسب بيان وزارة الاتصال.

وقال لعقاب أنّ الجزائر مستعدة للتعاون والانفتاح أكثر مع وسائل الاعلام الدولية، خاصة بعد صدور القوانين المنظمة للقطاع، كاشفا في الوقت ذاته عن وجود أكثر من 30 مراسلا يعملون لصالح وسائل الإعلام الأجنبية سواء من الدول العربية أو الغربية، حسب ذات المصدر.

كما أعرب وزير الاتصال عن أمله في أن تسهم مكاتب وسائل الإعلام الأجنبية في الجزائر في خلق منافسة قوية مع وسائل الإعلام المحلية بهدف تقديم محتوى إعلامي متنوع وهادف يخدم المصلحة العليا للبلاد، والارتقاء بالمستوى المهني للقنوات المحلية.

ومن جهتها، قالت مديرة قناة RT العربية، مايا مناع، أنّه تقرّر إطلاق برنامج جسور بين روسيا والعالم العربي من الجزائر وهو القرار الذي كان مدروسا ومبنيا على قوة العلاقة بين البلدين الجزائر وروسيا التي وصفتها بالعلاقة الاستراتيجية.

تجدر الإشارة، إلى ان المكتب الإقليمي لقناة RT سيقوم بتغطية العديد من الدول الإفريقية، يختم بيان الوزارة.

شرف الدين عبد النور

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