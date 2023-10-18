لعقاب يستقبل سفير دولة فلسطين بالجزائر

استقبل مساء اليوم الأربعاء، وزير الاتصال، محمد لعقاب، سفير فلسطين بالجزائر، فايز أبو عيطة.

وتزامن اللقاء حسب بيان وزارة الاتصال، مع التطورات الأليمة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة جراء العدوان الصهيوني الغاشم على قطاع غزة وعدة جهات من الأراضي المحتلة على غرار جنين وخان يونس.

وأوضح سفير فلسطين بالجزائر أن طلب لقاء وزير الاتصال جاء لكي يبلغ الشكر لكل وسائل الإعلام الجزائرية على ما تقدمه للقضية الفلسطينية من خدمات إعلامية جليلة، وعلى رأسها نشر الصورة الحقيقية للوجه الصهيوني البشع والقبيح الذي تتعمد وسائل الإعلام الغربية على إخفائه، وإخفاء جرائمه في كل الأراضي الفلسطينية وعلى رأسها قطاع غزة.

وأوضح السفير للوزير لعقاب أن 85 بالمئة من الضحايا جراء العدوان الصهيوني البغيض هم من الأطفال والنساء.

بدوره أوضح وزير الاتصال، محمد لعقاب، أن الجزائر كانت ولا زالت وستظل مؤيدة للشعب الفلسطيني حتى يسترجع كامل حقوقه المسلوبة، وحقه في الحرية والتحرر وحق العودة وإقامة دولة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشريف. مبرزا أن ذلك ليس منة من الجزائر، إنما هو الدور والموقف الطبيعي من دولة ذات مبادئ عانت ويلات الاستعمار كما تعانيه فلسطين اليوم.

شرف الدين عبد النور

معجب بهذه: إعجاب تحميل...