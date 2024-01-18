لعقاب يدعو إلى التعامل مع الذكاء الاصطناعي بحكمة و عقلانية

أوضح وزير الإتصال، محمد لعقاب، اليوم، في كلمة له، بمناسبة إختتام اشغال مؤتمر الإعلام العربي، الذي نظمه إتحاد إذاعات الدول العربية، تحت عنوان “الإعلام في عصر الذكاء الاصطناعي، الفرص والرهانات”، “بأننا اليوم أمام إشكالية كبيرة ملخصها سؤال جوهري هو ماذا فعل الانسان بالتكنولوجيا؟، وماذا تفعل التكنولوجيا بالإنسان؟”.

و أشار لعقاب، في كلمته إلى أن التخوف هذه المرة من الذكاء الإصطناعي إقترب من الهوس، غير أن التجربة الانسانية -حسب الوزير لعقاب-، أثبتت أن التكنولوجيا، تنتصر في النهاية، ويكون على الانسان في كل الاحوال، التعامل معها بحكمة وعقلانية ونفعية.

كما ثمّن وزير الإتصال بالمناسبة، هذه المبادرات الجادة للاتحاد بتنظيم مثل هذا الملتقى، كما عرّج في ختام كلمته، على معاناة الأشقاء في فلسطين وفي غزة بالتحديد، في ظل العدوان الهمجي للكيان الصهيوني، مترحما في الوقت ذاته، على أرواح شهداء مهنة الصحافة الذين سقطوا في ميدان الشرف، ومنوها بالأدوار البطولية التي يقوم بها الصحافيون بكل شرف هناك، من أجل القضية الفلسطينية وإيصال صوت الحق والحقيقة.

جدير بالذكر، أن الحضور الجزائري في هذا المنتدى الإعلامي العربي، خلال أشغال المجلس التنفيذي والجمعية العامة لاتحاد إذاعات الدول العربية، كان مكثفا بتسجيل مشاركة المدير العام للإذاعة الجزائرية، والمديرين العامين لكل من مؤسسة التلفزيون الجزائري، ومؤسسة البث الاذاعي والتلفزي في الجزائر، حسب بيان وزارة الإتصال.

شرف الدين عبد النور

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