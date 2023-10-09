لعقاب: هكذا سيتم منع الاحتكار في القنوات التلفزيونية

كشف اليوم الاثنين وزير الاتصال، محمد لعقاب، أن بعض المواد الواردة في قانون السمعي البصري بحاجة إلى تعديل.

وقال لعقاب في جلسة استماع بالمجلس الشعبي الوطني: “هناك مادة تقول أن القنوات التلفزيونية في المستقبل. يجب أن يكون فيها على الأقل 3 شركاء. بادرت بتعديل هذه المادة، المشرعون كانوا يفكرون في منع الاحتكار. لكن الاحتكار نمنعه بطريقة أخرى هو أننا نمنع مالك القناة من امتلاك أسهم أو قناة أخرى”.

وتطرق ذات المتحدث الى المادة التي ورد فيها عن مصير عضو سلطة الضبط عند انتهاء عهدته، قائلا :”عضو سلطة الضبط. عندما تنتهي عهدته في المستقبل لا يمكنه أن يعمل في مجال السمعي البصري لمدة سنتين”.

وتابع وزير الاتصال قائلا:“اذا تم التعامل بهذه الطريقة مع العمال الذين تنتهي عهدتهم. ويتم منعهم عن العمل لمدة سنتين من يأتي له بقوته وقوت أولاده. إذا يا إما سلطة الضبط تستمر في دفع أجره لمدة عامين وهذا غير معقول أو تعديل هذا القانون”.

رمزي أحمد توميات

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