لعقاب: “كل الظروف مهيأة لاستقبال ضيوف الجزائر المشاركين في القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز”

و تفقد لعقاب، خلال هذه الزيارة، الإستديوهات التلفزيونية والإذاعية و قاعات التحرير والتركيب وغيرها من التجهيزات على مستوى المركز، مثمّنا ما تم القيام به لانجاح القمة، حيث كشف محمد لعقاب، عن تحضير أزيد من ستة بلاتوهات واستوديوهات تلفزية وإذاعية، وتوفير العديد من الخدمات التي يحتاجها الصحفي، من بينها حوالي 150 جهاز إعلام آلي والعديد من أجهزة التركيب.

كما أشار وزير الإتصال، إلى أن وسائل الإعلام الجزائرية رافقت هذه القمة منذ أكثر من شهرين “في تحضير إعلامي مشهود له، حيث تمت استضافة العديد من الخبراء لتنشيط ندوات ومحاضرات وإجراء مقابلات صحفية”، حيث أثنى على دور وكالة الأنباء الجزائرية التي أكد أنها لعبت دورا كبيرا في تغطية هذه القمة.

و أشاد الوزير بتخصيص الإذاعة الوطنية لأكثر من 300 ساعة بث حول القمة، و “الأمر ذاته بالنسبة للتلفزيون الذي أوفد مراسلين إلى الخارج”، يضيف الوزير، كما أشاد لعقاب كذلك، بدور المركز الدولي للصحافة في متابعة ما يُنشر حول القمة داخل وخارج الوطن، متمنيا التوفيق والنجاح للقمة “بما يخدم الجزائر أولا، وكل أعضاء المنتدى”.

من جهته، توجّه مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالمديرية العامة للاتصال، كمال سيدي السعيد، بالشكر لوسائل الإعلام العمومية والخاصة، التي أكد أنها كانت في المستوى، عبر العمل منذ شهرين لمتابعة القمة “المنتظرة من طرف العالم”، مؤكدا أن الصحافة الوطنية ستلعب دورها خلال القمة، وأن العديد من الوفود الصحفية الأجنبية ستكون حاضرة في الجزائر لتغطية الحدث.