لعقاب: “الإذاعة الجزائرية عرفت كيف تشقّ طريقها نحو التميز وتحافظ على مكانتها”

قال وزير الإتصال، محمد لعقاب، اليوم، من ولاية تلمسان، خلال إشرافه على فعاليات إحياء اليوم العالمي للإذاعة، تحت شعار ” الإذاعة مائة سنة من الإعلام، التعليم والترفيه”، أن الإذاعة الجزائرية عرفت كيف تشقّ طريقها نحو التميز وتحافظ على مكانتها ووجودها أمام التنافس الشديد لمختلف وسائل الاعلام.

و أضاف الوزير لعقاب، ” الإذاعة الجزائرية متنوعة بتنوع قنواتها ومحطاتها الإذاعية، إذ تحصي اليوم أزيد من 50 محطة إذاعية عبر الوطن”، موضحا أن الإذاعة الوطنية هي الرفيق الاعلامي الأول للإنسان، نظرا لاستخداماتها المختلفة وخدماتها المتنوعة ( الإعلام، التثقيف، الترفيه…).