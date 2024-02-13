لعقاب: “الإذاعة الجزائرية عرفت كيف تشقّ طريقها نحو التميز وتحافظ على مكانتها”

13 فبراير، 2024

قال وزير الإتصال، محمد لعقاب، اليوم، من ولاية تلمسان، خلال إشرافه على فعاليات إحياء اليوم العالمي للإذاعة، تحت شعار ” الإذاعة مائة سنة من الإعلام، التعليم والترفيه”، أن الإذاعة الجزائرية عرفت كيف تشقّ طريقها نحو التميز وتحافظ على مكانتها ووجودها أمام التنافس الشديد لمختلف وسائل الاعلام.

و أضاف الوزير لعقاب، ” الإذاعة الجزائرية متنوعة بتنوع قنواتها ومحطاتها الإذاعية، إذ تحصي اليوم أزيد من 50 محطة إذاعية عبر الوطن”، موضحا أن الإذاعة الوطنية هي الرفيق الاعلامي الأول للإنسان، نظرا لاستخداماتها المختلفة وخدماتها المتنوعة ( الإعلام، التثقيف، الترفيه…).

و تابع لعقاب، “نحصي اليوم ازيد من 760 محطة ارسال للبث الاذاعية لضمان تغطية كل المناطق عبر الوطن”.

هذا و أشار وزير الإتصال، في كلمته، إلى أن تاريخ 13 فيفري، هو مناسبة إنشاء إذاعة الأمم المتحدة في مقر الامم المتحدة عام 1946، مضيفا في ذات السياق، “كانت اليونسكو قد اعلنت عام 2011 عن اليوم العالمي للاذاعة و اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2013”.

وكان وزير الاتصال، قد حلّ صباح اليوم، بولاية تلمسان للشروع في زيارة عمل تدوم يوما واحدا، تزامنا واليوم العالمي للإذاعة المصادف ل 13 فيفري من كل سنة، أين استُقبل من طرف والي ولاية تلمسان، يوسف بشلاوي، و رئيس المجلس الشعبي الولائي وممثلين عن السلطات المدنية والأمنية بالولاية.
شرف الدين عبد النور
13 فبراير، 2024

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