“لعصرنة التكوين المهني”… إتفاقية شراكة بين جازي ومديرية التكوين والتعليم المهنيين لولاية الجزائر

31 يناير، 2024

أعلنت شركة جازي الرائدة في مجال الابتكار في قطاع الإتصالات في الجزائر، في بيان لها، اليوم، عن توقيع إتفاقية شراكة مع مديرية التكوين والتعليم المهنيين لولاية الجزائر.

و جرى حفل التوقيع أمس الثلاثاء، 30 جانفي، بالجزائر العاصمة، بحضور ياسين مرابي، وزير التكوين والتعليم المهنيين، و كمال مولى، رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، و مختار بن نيلي، مدير التكوين والتعليم المهنيين لولاية الجزائر، عدنان زريبي، مدير الموارد البشرية بشركة جازي.

و تلتزم جازي ومديرية التكوين والتعليم المهنيين لولاية الجزائر بموجب هذه الإتفاقية، بإعادة تنشيط وتحديث برامج التكوين المهني وتكييفها مع أحدث التطورات التكنولوجية لتسهيل عملية التوظيف مستقبلا، ما من شأنه تعزيز اندماج المتمهنين في العالم المهني من خلال التكوين العملي المدفوع الأجر بالإضافة إلى الراتب المسبق المنصوص عليه في التنظيمات المعمول بها حاليا.

وكجزء من هذه الاتفاقية، سيعمل الشركاء أيضًا على إنشاء برامج تكوينية متخصصة لتشجيع التميز في مجالات محددة.

كما أن هذه الشـراكة هي استمرارية لما هو معمول به في جازي منذ عام 2007، حيث تم استقبال أكثر من 1000 متربص والإشراف عليهم من قبل إطارات الشركة في أكثر من 12 تخصصا.

كما يعد توقيع هذه الاتفاقية خطوة مهمة في التزام جازي ومديرية التكوين والتعليم المهنيين لولاية الجزائر، بتطوير المهارات وقابلية التوظيف للمتربصين من خلال رؤية مشتركة حول التكوين المهني باعتباره رافعة أساسية للتقدم الإجتماعي والاقتصادي في الجزائر.

شرف الدين عبد النور

31 يناير، 2024

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