لانه ضمن قائمة 26 لاعب…بنزيمة قد يعود للمشاركة مع فرنسا في كأس العالم

لانه ضمن قائمة 26 لاعب…بنزيمة قد يعود للمشاركة مع فرنسا في كأس العالم

أثارت العودة المحتملة للمهاجم كريم بنزيمة إلى تدريبات ناديه ريال مدريد تساؤلًا بشأن إمكانية عودته إلى صفوف منتخب فرنسا في كأس العالم 2022 في قطر، بعد أيام من مغادرته بسبب إصابة عضلية.

وترك بنزيمة زملاءه في قطر يوم 20 نوفمبر الجاري، بعد تعرّضه لإصابة على مستوى الفخذ، حرمته من المشاركة مع منتخب فرنسا في كأس العالم.

لكن موقع “آر إم سي” (RMC) الفرنسي نقل عن مصادر إسبانية تأكيدها أن بنزيمة تعافى بنسبة كبيرة من الإصابة، وبات جاهزًا للمشاركة في تدريبات فريقه ريال مدريد ، وبعد هذه المعلومات، أُثيرت العديد من التساؤلات حول إمكانية استدعاء بنزيمة لمنتخب فرنسا، الذي بلغ الدور الثاني من مونديال قطر 2022.

ووفقًا لموقع “آر إم سي” الفرنسي، لا يوجد مانع قانوني لعودة بنزيمة لمنتخب فرنسا خلال كأس العالم؛ لأن مدرب “الديوك” ديديه ديشامب لم يستدعِ لاعبًا آخر غيره في القائمة

وأوضح الموقع أن قرار عودة بنزيمة مرتبط بموقف الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، وقبله المدرب ديشامب.

يذكر أنه بلغ منتخب فرنسا الدور الثاني من كأس العالم، بغض الطرف عن نتيجة مباراة الجولة الثالثة والأخيرة، والمقررة ضد تونس يوم الأربعاء المقبل على ملعب المدينة التعليمية، وفي حال تصدّر المجموعة الرابعة، فإن منتخب فرنسا سيلعب مباراته في الدور ربع النهائي يوم الأحد الرابع من ديسمبر المقبل، ومع تقدّم منتخب فرنسا في المنافسة ترتفع حظوظ عودة بنزيمة للمشاركة في مونديال قطر.

وبكل الأحوال -وإذا فازت فرنسا بكأس العالم- فإن بنزيمة سيحصل على ميدالية البطل رغم عدم مشاركته؛ لأن اسمه موجود في قائمة 26 لاعبًا التي أرسلها ديشامب إلى الاتحاد الدولي (فيفا).

ف.س

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