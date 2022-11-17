لاسيما جهودها عربيا وافريقيا ودوليا…فعاليات المجتمع المدني تشيد بالدبلوماسية الجزائرية

اشادت أشغال فعاليات المجتمع المدني التي اختتمت الأربعاء بجهود الجزائر المبذولة على الساحة العربية والإفريقية والدولية.

اشاد البيان الختامي الصادر عن المرصد الوطني للمجتمع المدني بالدور وبالجهود المبذولة من الجزائر على الساحة العربية والافريقية والدولية، ولا سيما دورها في سبيل توحيد الصف الفلسطيني المجسد من خلال “إعلان الجزائر” المنبثق عن “مؤتمر لمّ الشمل من أجل تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية”، وسعيها الى توحيد جهود الدول العربية ولم شملها خلال الدورة العادية الحادية والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية الذي اجتمع على مستوى القمة في الجزائر يومي 1 و2 نوفمبر 2022، وما أثمرته في إعلان الجزائر.

واثنى البيان الختامي الصادر عن المرصد الوطني للمجتمع المدني أيضا على التأكيد على ضرورة تعزيز دور فعاليات المجتمع المدني بجميع أطيافه وقواه الحية، خاصة وأن المرصد الوطني للمجتمع المدني الذي تم دسترته وإنشاؤه كهيئة استشارية تُعنَى بقضاياه وأدواره وانشغالاته، قد أصبح نموذجا يُحتَذى به.

واعتبر المرصد الوطني للمجتمع المدني في بيانه الختامي ، أن الانجازات المحقق هي تجسيد للرؤية السديدة لرئيس الجمهورية في جعل المجتمع المدني شريكا أساسيا على مستوى البلاد وحتى على مستوى جامعة الدول العربية.

ف.س

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