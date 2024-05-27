لأول مرة في الجزائر : إتصالات الجزائر تخفض أسعار الأنترنت غير المحدود وترفع سرعة التدفق حتى 1 جيغابت في الثانية!

لأول مرة في الجزائر : إتصالات الجزائر تخفض أسعار الأنترنت غير المحدود وترفع سرعة التدفق حتى 1 جيغابت في الثانية!

اعلنت إتصالات الجزائر عن إطلاق صيغ اشتراك استثنائية جديدة لـ IDOOM FIBRE، ADSL وVDSL . لأول مرة في الجزائر، حيث أضافت إتصالات الجزائر تدفقين فائقي السرعة يصلان إلى 500 ميغابت في الثانية وحتى 1 جيغابت في الثانية، مع تخفيض في أسعار صيغ التدفقات الحالية التي تعادل أو تفوق 20 ميغابت في الثانية، وذلك اعتبارًا من هذا الاثنين 27 ماي 2024.

واورد بيان لاتصالات الجزائر ان هذا الاجراء الجديد يأتي سعيا منها لضمان تجربة مثالية لزبائنها في مجال الاتصال بالأنترنت.

كما كشف ذات البيان أن الأسعار الجديدة المقترحة هي كما يلي:

• سرعة تدفق 20 ميغابت في الثانية: من 2599 دج إلى 2200 دج

• سرعة تدفق 50 ميغابت في الثانية: من 2799 دج إلى 2400 دج

• سرعة تدفق 100 ميغابت في الثانية: من 2999 دج إلى 2600 دج

• سرعة تدفق 200 ميغابت في الثانية: من 3599 دج إلى 2800 دج

• سرعة تدفق 300 ميغابت في الثانية: من 3999 دج إلى 3000 دج

• سرعة تدفق 500 ميغابت في الثانية: 3600 دج

• سرعة تدفق 1 جيغابت في الثانية: 4200 دج

علاوة على ذلك، سيستفيد الزبائن الخواص المشتركون في عرضIDOOM Fibre بسرعة تدفق 20 ميغابت في الثانية أو أكثر تلقائيا من رفع تدفقهم إلى سرعات تدفق أعلى، دون دفع أية تكاليف إضافية، يضيف البيان.

من خلال إطلاق هذا العرض الجديد، تجدد إتصالات الجزائر التزامها المستمر بتلبية الاحتياجات المتزايدة لزبائنها في مجال الأنترنت العالي والعالي جدا.

لمعلومات إضافية، دعت الشركة لزيارة موقعها الإلكتروني : www.algerietelecom.dz

ش.ن