لأول مرة…الجزائر تحتضن فعاليات المؤتمر الدولي للاقتصاد البحري

تحتضن الجزائر لأول مرة، الطبعة الأولى للمؤتمر الدولي للاقتصاد البحري، وذلك بتاريخ 23 أكتوبر الجاري على مستوى فندق الماريوت بالجزائر العاصمة

وينظم هذا المؤتمر مركز التجارة العالمي بالجزائر، بالتنسيق والشراكة مع مركز دعم التجارة العالمية بالجزائر، وذلك تحت شعار “آليات تحفيز اقتصاد بحري مستدام في البحر الأبيض المتوسط”.

كما يهدف المؤامر الى جمع كل الفاعلين في مجال الاقتصاد البحري في القطاعين المحلي والدولي وفي مختلف الفروع المتعلقة بالنشاط.

وتم اختيار الجزائر لتتظيم هذا الحدث وفق مركز التجارة العالمي بالجزائر، لتوفرها على جملة من المقومات، منها الموقع الجغرافي الاستراتيجي بشريط ساحلي يمتد على مسافة 1600 كيلومتر قبالة سواحل الجنوب الأوربي وهو الحوض البحري المتوسطي الأكثر ازدحاماً بين الطرق البحرية الموجودة حالياً، فضلاً الانفتاح الاقتصادي الذي تشهده الجزائر على بلدان العالم قاطبة.

ويسعى هذا المؤتمر بالدرجة الأولى إلى حصر وتقييم الإمكانيات التي يقدمها القطاع البحري للشركات الجزائرية، والمستثمرين الدوليين في العديد من الفروع مثل الملاحة البحرية ومصنعي المعدات، شركات بناء السفن، التكنولوجيا البحرية وإدارة الموانئ.

بالاضافة الى تحليل عدد من النماذج التنظيمية “المؤسسات” في مجال الموانئ والخدمات اللوجستية، استراتيجيات إطلاق خطوط ملاحية جديدة، تهيئة وتطوير الموانئ، وتطور الخطوط اللوجستية وكذا اقتراح أفضل الظروف لتعزيز الصناعة البحرية الجزائرية والسماح لها بالاندماج في القيمة المضافة المحققة محليا ودوليا.

هذا ويشارك في الملتقى الدولي الأول حول الاقتصاد البحري، 150 فاعل في العديد من الفروع مثل الملاحة البحرية، التصنيع بمختلف أشكاله كبناء السفن، المعدات، التكنولوجيا البحرية، إدارة الموانئ.

كما تجدر الاشارة الى أن هذا المؤتمر يعد فرصة حقيقية لتبادل الخبرات في العديد من المواضيع ذات الصلة كالأنشطة البشرية التي تعتمد على البحر، أو المدعومة بالتفاعلات البرية والبحرية في سياق التنمية المستدامة

لا سيما القطاعات الصناعية والخدمية مثل تربية الأحياء المائية، مصايد الأسماك، والتكنولوجيات الحيوية الزرقاء، السياحة الساحلية والبحرية، الشحن، بناء وإصلاح السفن، الموانئ، طاقة المحيطات والطاقة البحرية المتجددة، بما في ذلك الرياح البحرية، والتي تعد من بين القطاعات البحرية الاقتصادية التقليدية والناشئة في حوض البحر الأبيض المتوسط

ليديا كبيش مرحبا

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