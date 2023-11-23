كواش: إجراء جديد لتفادي تأخر أمتعة المسافرين

كشف المدير العام لشركة تسيير مطارات الجزائر محمد صالح كواش، عن أسباب تأخر وصول أمتعة المسافرين، مُعلنا عن التوصل لحل نهائي للقضاء على هذا المشكل.

وجاء ذلك خلال جلسة استماع أمام لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية بالمجلس الشعبي الوطني

وأوضح كواش أن المسافر عندما ينزل من الطائرة ينتظر وقتا قد يصل إلى ساعة لاستلام أمتعته، نافيا كل الإشاعات التي تُفيد بأن آلة سحب الأمتعة معطلة مؤكدا أن هذه الأمور غير صحيحة.

وأشار ذات المتحدث الى أن كل ما في الأمر أن المسؤول عن نقل الأمتعة من الطائرة إلى المكان المخصص لتسليمها للمسافرين يكون في حالة تأخر

وكشف المدير أن شركته قامت بحل المشكل في الصائفة الماضية وتحديدا في شهر جويلية، حيث تدخل وزير النقل شخصيا واتصل بالمدير العام للأمن الوطني، وتم تعزيز الفريق المخصص بنقل الأمتعة شهر أوت الماضي.

وفي هذا الصدد قال كواش: “الحمد لله الصائفة الأخيرة تمكنا من اجتيازها بأريحية مقارنة بصائفة 2022 وهذا بفضل تدعيم العدد”، كاشفا أنه ولحل المشكل نهائيا سيتم إدخال 5 متعاملين وهم الخطوط الجوية الجزائرية، سويس بورت، شركة طاسيلي بالإضافة إلى متعاملين اثنين آخرين.

رمزي أحمد توميات

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