كمال رزيق يشارك في أشغال المنصة الإقليمية للاتحاد من أجل المتوسط حول التجارة والاستثمار

4 نوفمبر، 2022

يشارك وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق كمتحدث رئيسي في أشغال الطبعة الرابعة للمنصة الإقليمية للاتحاد من أجل المتوسط حول التجارة والاستثمار المنعقد بإسطنبول التركية اليوم الجمعة.

وقد استقبل الوزير من طرف وزير التجارة التركي محمد موش بحضور نائب السيد الوزير ، وسفير دولة الجزائر بدول تركيا. وشكلت السانحة فرصة لتناول الطرفان طرق وسبل تطوير العلاقات التجارية الجزائرية التركية في ظل القوانين الجديدة المحفزة المعمول بها في الجزائر، كما تباحث الوزيرين آليات تعزيز هذه الأخيرة ورفع حجمها الى مصاف يليق بمقام البلدين الشقيقين. وللإشارة خصصت هذه الدورة تحضيرا لانعقاد المؤتمر الوزاري الأورومتوسطي الثاني عشر لوزراء التجارة و الذي سيناقش المواضيع المتعلقة بالانتقال الأخضر، التجارة المستدامة والإستثمار المستدام. .

ف.س

4 نوفمبر، 2022

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