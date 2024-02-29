كمال بداري يشرع في زيارة عمل و تفقد لجامعة عين تموشنت

شرع وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، رفقة وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، ياسين المهدي وليد، اليوم، في زيارة عمل إلى جامعة عين تموشنت “بلحاج بوشعيب”، لتفقد هياكل ومنشات تابعة للقطاع.

وقام الوزير بداري، في مستهل الزيارة، بوضع حجر الأساس لمشروع إنجاز 5 مخابر بحث، و وضع حيز الاستغلال لقاعة المحاضرات بالشطر الرابع، لمليتي الحقوق و العلوم الاقتصادية، التجارية و علوم التسيير.

كما استمع وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال زيارته لجامعة عين تموشنت، إلى عرض مفصل حول الرياضة الجامعية و أهم النشاطات العلمية و الثقافية بها.

و أشرف بداري رفقة وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، ياسين المهدي وليد، بذات الجامعة، على تدشين مركز تطوير المقاولاتية، و كذا زيارة معرض المؤسسات الناشئة المتحصلة على أوسمة “لابل”، و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة، في إطار القرار الوزاري 1275.

كما أشرف الوزيران كذلك، على وضع حيز الاستغلال لمكتب الاستشارات و البحث و التطوير، و من ثم الاستماع إلى عرض حول المؤسسات الفرعية ذات الطابع الإقتصادي، ليقوما بعدها بزيارة حاضنة الأعمال بالجامعة، و زيارة مخبر الذكاء الاصطناعي.

هذا و أشرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، رفقة وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، ياسين المهدي وليد، في ختام زيارتهما لجامعة عين تموشنت، بقاعة المحاضرات “حاشي يوسف”، على لقاء مع الأسرة الجامعية، قُدمت خلاله توجيهات لحاملي المشاريع، إضافة إلى إشرافهما على كريمات تشجيعية لأحسن مشروع مبتكر متحصل على لابل من بين 16 مشروعا، مع تشجيع و تحفيز الرياضة الجامعية.

شرف الدين عبد النور

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