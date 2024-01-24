كان 2023: المنتخب الوطني يفشل في بلوغ الدور الثاني بخسارة مفاجئة من موريتانيا

فشل المنتخب الوطني لكرة القدم، اليوم، في بلوغ الدور الثاني لكأس الأمم الأفريقية التي تجري وقائعها بكوت ديفوار، بعد خسارة غير متوقعة من المنتخب الموريتاني، بهدف لصفر.

و افتتح المنتخب الموريتاني، باب التسجيل في شباك الخضر، عن طريق اللاعب محمد ديلاهي في الدقيقة 35 من زمن الشوط الأول، بعدها لم يستطع الخضر العودة في النتيجة بعد أداء لم يرقى للمستوى المطلوب طيلة أطوار الشوط الثاني، ليفشل المنتخب الوطني في بلوغ الدور الثاني للمرة الثانية تواليا، بعد خيبة “كان 2021”.

شرف الدين عبد النور

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