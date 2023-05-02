كأس إفريقيا لأقل من 17 سنة: المنتخب الجزائري يسقط بثلاثية نظيفة أمام السّنغال

تعثّر المنتخب الجزائري لأقل من 17 سنة أمسية هذا الثلاثاء 2 ماي أمام السنغال، ضمن بطولة كأس أمم إفريقيا للناشئين التي تحتضنها الجزائر…

وانتهت المباراة الثانية للمنتخب الجزائري بخسارة رفقاء “مسلم أناتوف” بثلاثية نظيفة، في تعثّر لم يكن متوقّعا بعد فوزه في افتتاح البطولة على الصومال بثنائية، وسط تحسّر كبير للجماهير التي حضرت بمدرجات ملعب نيلسون منديلا في براقي بالعاصمة، في انتظار الجولة الثالثة من دور المجموعات أمام منتخب الكونغو.

سيدعلي.ه‍

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