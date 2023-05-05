كأس إفريقيا لأقل من 17 سنة: المنتخب الجزائري إلى الدّور ربع النّهائي بتعادله مع الكونغو بهدفٍ لمثله

5 مايو، 2023

حقق المنتخب الجزائري للناشئين أمسية هذا الجمعة 5 ماي، تعادلا صعبا على نظيره الكونغولي بنتيجة هدفٍ لمثله، ضمن الجولة الثالثة لدور المجموعات من كأس إفريقيا لأقل من 17 سنة التي تحتضنها بلادنا الجزائر…

وضمن أشبال الجزائر تأهلهم رسميا إلى دور الربع نهائي بعد هذا التعادل الإيجابي على أرضية ملعب نيلسون مانديلا، وذلك بفضل هدف المهاجم المتميّز “مسلم أناتوف”، والذي استطاع تعديل النتيجة عند الدقيقة ال74،بعدما كان زملائه منهزمون بهدف نظيف للكونغو، محقّقين المهم في منافسة يُنتظر منهم الظفر بالأهم، ولما لا التتويج بكأسٍ تضاف إلى خزائن الكرة الجزائرية وبأقدام هي مستقبلها دون شك.

سيدعلي.ه‍

5 مايو، 2023

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