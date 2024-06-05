قوجيل يجتمع بأعضاء البعثة الاستعلامية المؤقتة إلى العاصمة

إجتمع صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة، صبيحة اليوم الأربعاء، بأعضاء البعثة الاستعلامية المؤقتة، التي توجهت يوم الأربعاء 29 مايو 2024، بتكليف منه، لمعاينة تقدم أشغال إعادة تهيئة وعصرنة بعض الهياكل الفندقية التابعة للقطاع العمومي بالعاصمة.

و تناول الاجتماع، حسب بيان مجلس الأمة، عرض ومناقشة معاينات وملاحظات البعثة، وما تبلّغته خلال لقاءاتها بالمسؤولين والقائمين على الهياكل محلّ الزيارة، وكذا الاستخلاصات والتوصيات التي انتهت إليها وضمّنتها في تقريرها الذي سلّمته لرئيس المجلس.

و أثنى صالح قوجيل، على أهمية هذه البعثة وعملها، الذي يدخل في سياق ممارسة مجلس الأمة لمهامه الرقابية، من خلال النزول للميدان عبر آلية البعثات الاستعلامية المؤقتة، المكرّسة دستوريا، تجسيدا لمقاربة عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، في التكامل بين مؤسسات الدولة، لتجسيد معالم الجزائر الجديدة.

كما أكد رئيس مجلس الأمة، خلال الاجتماع، على الحرص الدائم للمجلس، على مرافقة الحكومة في عملها، من خلال النزول للميدان، وتحسّس الانشغالات، والوقوف على العوائق، التي قد تعطّل وتيرة إنجاز المشاريع، خاصة ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي.

شرف الدين عبد النور