قوات البوليساريو تكثف هجماتها ضد تخندقات العدو بقطاع المحبس

20 مارس، 2022

أفاد البلاغ العسكري رقم 487، الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية،  أن وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي، نفذت هجمات مركزة استهدفت جحور وتخندقات قوات العدو بقطاع المحبس.

وحسب نص البلاغ  فقد استهدفت وحدات الجيش الصحراوي، يوم أمس السبت، قوات الاحتلال المغربي باقصاف مركزة بمنطقة لعكد، قطاع المحبس.

وكانت مفارز متقدمة من  جيش التحرير الشعبي الصحراوي  قد ركزت هجوماتها في وقت سابق مستهدفة القوات الغازية المغربية بقطاع الفرسية والكلتة المحبس وبمنطقة اكرارة الشديدة والجبيلات الخظر واكرارة الفرسيك

وتستمر هجمات  جيش التحرير الشعبي الصحراوي مستهدفة معاقل الاحتلال المغربي التي تكبدت خسائر فادحة في الارواح والمعدات على طول جدار الذل والعار.

رمزي أحمد توميات

20 مارس، 2022

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