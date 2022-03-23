أفاد البلاغ العسكري رقم 490، الصادر عن وزراة الدفاع الصحراوية، أن وحدات من جيش التحرير الشعبي الصحراوي الباسل، نفذت يوم الثلاثاء، هجمات مركزة إستهدفت قواعد وتحصينات قوات الاحتلال المغربي في نقاط متفرقة بقطاع المحبس.

وحسب نص البلاغ، فإن وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي استهدفت قوات الاحتلال المغربي باقصاف عنيفة ومركزة في منطقة روس الشيظمية، منطقة روس السبطي،و منطقة اودي الظمران بقطاع المحبس.

وكانت مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي قد ركزت هجوماتها في وقت سابق من يوم أول أمس الاثنين مستهدفة القوات الغازية المغربية بقطاع الكلتة وبمنطقة الجبيلات الخظر.

وتستمر هجمات جيش التحرير الشعبي الصحراوي مستهدفة معاقل قوات الاحتلال المغربي التي تكبدت خسائر فادحة في الارواح والمعدات على طول جدار الذل والعار، يضيف ذات البلاغ.

رمزي أحمد توميات

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