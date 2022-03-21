أفاد البلاغ العسطري رقم 488 الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية، أن وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي، نفذت هجمات مركزة استهدفت جحور وتخندقات قوات العدو بمنطقة أكويرة ولد أبلال بقطاع المحبس، مخلفة خسائر في الأرواح والمعدات .

و حسب نص البلاغ فان مفارز متقدمة من الجيش الصحراوي أستهدفت بأقصاف عنيفة ومركزة تخندقات جنود الإحتلال المتمركزة بمنطقة أكويرة ولد أبلال بقطاع المحبس .

وكانت مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي قد ركزت هجماتها أول أمس السبت تخندقات جنود الاحتلال بقطاع المحبس ، مستهدفة تمركزات قوات العدو بمنطقة لعكد .

وتستمر هجمات جيش التحرير الشعبي الصحراوي مستهدفة معاقل الإحتلال المغربي التي تكبدت خسائر فادحة في الأرواح والمعدات على طول جدار الذل والعار، يضيف ذات البلاغ.

رمزي أحمد توميات

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