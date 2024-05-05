قمة منظمة التعاون الإسلامي تهنئ الجزائر بتدشين ثالث أكبر مسجد في العالم

هنأ رؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، خلال القمة الإسلامية الخامسة عشر للمنظمة، المنعقدة ببانجول (غامبيا)، يومي 4 و5 ماي الجاري، الجزائر بتدشين جامع الجزائر، ثالث أكبر مسجد في العالم، باعتباره مركز إشعاع روحي، وصرح ديني وعلمي وثقافي وسياحي بامتياز.

و نوّه البيان الختامي للقمة، بدور جامع الجزائر، في التعريف بالقيم الأصيلة للإسلام، لاسيما تلك الـمُتعلّقة بالتسامح والوسطية والاعتدال، ونشر ثقافة العيش معا في سلام، مع ترقية حوار الحضارات وإرساء روابط متينة على المستوى الدّولي، ناهيك عن إحداث تأثير علمي دولي، من خلال ترقية منظومة التكوين الجامعي ذات المستوى العالمي، ودعم البحث والدراسات الـمُتخصّصة في المجال الديني.

شرف الدين عبد النور