قمة منظمة التعاون الإسلامي بغامبيا تشيد بجهود رئيس الجمهورية لنصرة القضية الفلسطينية

أشاد رؤساء دول وحكومات منظمة التعاون الإسلامي المجتمعون، ببانجول (غامبيا)، يومي 4 و 5 ماي الجاري، في إطار القمة الإسلامية الخامسة عشر للمنظمة، بجهود الجزائر لنصرة القضية الفلسطينية، معربين في هذا الصدد، عن تثمينهم وتأييدهم للجهود الحثيثة التي يبذلها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، و تقديرهم البالغ لعقد مؤتمر لم الشمل، كخطوة إيجابية في طريق الوحدة الوطنية الفلسطينية، و الذي أفضى إلى تبني “إعلان الجزائر”، بتاريخ 12 أكتوبر 2022.

كما أشادوا بالجهود المبذولة في مجلس الأمن، من أجل وقف الاعتداءات الإجرامية المرتكبة من قبل الاحتلال الصهيوني، في قطاع غزة، وهو ما أسفر عن اعتماد قرار مجلس الأمن 2728 (2024)، الداعي للوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

شرف الدين عبد النور