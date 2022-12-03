قال أن فرنسا وإسبانيا تقفان في وجه الحل السلمي: الوزير الأول الصحراوي يندّد بمناورات المغرب وحلفاؤه

3 ديسمبر، 2022

ندد الوزير الأول الصحراوي بشرايا حمودي بيون بالمناورات المتكررة التي يقوم بها المغرب وحلفاؤه لإجهاض أي حل من شأنه تطبيق الشرعية الدولية في الصحراء الغربية. محذرا من التوتر المتسببين فيه بالمنطقة .

أكد عضو الأمانة الوطنية الوزير الأول بشرايا حمودي بيون، حق الشعب الصحراوي في مواصلة الكفاح المسلح باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الاحتلال المغربي غير الشرعي، وذلك خلال افتتاح الندوة الـ46 للتنسيقية الأوروبية للتضامن مع الشعب الصحراوي المنعقدة بالعاصمة الألمانية برلين تحت شعار “تقرير المصير من أجل الاستقلال”.
كما حذر الوزير الأول الصحراوي من أن الوضع الحالي في الصحراء الغربية وموقف بعض الدول المؤثرة لن يؤدي إلا إلى مزيد من التوتر في المنطقة، وفي هذا السياق ندد بشرايا بالمناورات المتكررة التي يقوم بها المغرب وحلفاؤه لإجهاض أي حل من شأنه تطبيق الشرعية الدولية في الصحراء الغربية.

وأوضح بشرايا بيون بالقول “أن كل جهود المجتمع الدولي الهادفة إلى إيجاد حل سلمي وعادل لم تلق آذانا صاغية” ، مضيفا أن سلوك دول معينة مثل فرنسا وإسبانيا شكل أساسا لعدم الامتثال للقانون الدولي.

يتعلق بدور الحكومة الإسبانية، أشار بشرايا حمودي بيون إلى “أن الدولة المسؤولة قانونيا” لم تدخر جهدا في دعم الاحتلال المغربي غير الشرعي للصحراء الغربية متجاهلة تصريحات النواب في البرلمان الإسباني، القانون الدولي، والتضامن الواسع مع الشعب الصحراوي.

من جهة ثانية، أكد الوزير الأول أن تمسك الشعب الصحراوي بالسلام لن يمنعه من استخدام جميع االوسائل المشروعة لاكمال عملية التحرير الوطني.

فايزة. س

3 ديسمبر، 2022

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