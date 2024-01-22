في مفاجأة كبيرة….كوت ديفوار تنهزم برباعية على يد غينيا الاستوائية

إنهزم اليوم، منتخب كوت ديفوار، في سيناريو مفاجئ، على أرضه و أمام جماهيره، على يد منتخب غينيا الاستوائية، برباعية نطيفة، في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات، لكأس الأمم الأفريقية.

و سجّل أهداف غينيا الاستوائية، كل من اميليو إنسوي في الدقيقة 42، بابلو غانت في الدقيقة 73، ليعود إنسوي ويسجل ثالث أهداف المباراة في الدقيقة 75، متصدرا قائمة هدافي “الكان” بخمسة أهداف، ليسجل بوليا الهدف الرابع في الدقيقة 88 من عمر المباراة.

و ستنتظر فيلة كوت ديفوار، إختتام مباريات الجولة الثالثة، آملة في إمكانية التأهل إلى الدور الثاني كأفضل مركز ثالث.

و تصدرت غينيا الاستوائية مجموعتها بعد فوز اليوم، ب7 نقاط، بفارق الأهداف عن منتخب نيجيريا التي فازت هي الأخرى على منتخب غينيا بيساو بهدف دون رد، ليتأهلا سويا إلى الدور المقبل.

شرف الدين عبد النور

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