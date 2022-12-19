في لقاء جمع الوزير عون مع السفير الروسي…الصناعة الصيدلانية محور مباحثات جزائرية روسية

استقبل وزير الصناعة الصيدلانية، علي عون، سفير الفيدرالية الروسية في الجزائر، فاليريان شوفايف، الذي تطرق معه الى مشاريع الشراكة الثنائية قصد استكمالها، حسبما أفاد به بيان للوزارة.

وسمح هذا اللقاء، الذي يندرج في إطار تعزيز التعاون الجزائري الروسي، “بدراسة مشاريع الشراكة الثنائية قصد استكمالها، لا سيما تلك المتعلقة بالتعاون المؤسساتي بين وزارتي الصناعة الصيدلانية في الجزائر و وزارة الصحة الروسية وكذا مشروع مذكرة التفاهم بين الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية و معهد الأدوية والممارسات الحسنة للفدرالية الروسية”، وفقا لذات المصدر.

و بهذا الشأن، يقول البيان ” تم الاتفاق على تسريع المعالجة من الطرف الروسي من أجل التوقيع المقبل بغية تشجيع التعاون بين مختلف المؤسسات الصيدلانية في البلدين و دعمها”.

كما سمحت المحادثات بين الطرفين، يضيف البيان، بالتطرق الى فرص التعاون الثنائي المتاحة للمتعاملين الصيدلانيين، لا سيما بين المجمع العمومي “صيدال” ومجمع “بيوكار” لإنتاج الأدوية المضادة للسرطان .

وكذا آفاق توسعها لتشمل متعاملين روسيين آخرين، “مما سيسمح بتوطيد الشراكة الصيدلانية الجزائرية الروسية و ارتقائها إلى ذروة العلاقات الأخوية والودية التي تربط البلدين”.

ف.س

معجب بهذه: إعجاب تحميل...