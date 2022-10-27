في كلمة ألقاها نذير العرباوي في اجتماع كبار مسؤولي المجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري: قضايا الأمن الغذائي تتصدر أجندة القمة العربية

في كلمة ألقاها نذير العرباوي في اجتماع كبار مسؤولي المجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري: قضايا الأمن الغذائي تتصدر أجندة القمة العربية

في ظل الأزمة العالمية متعدد الأبعاد التي تشهدها الساحة الدولية وما نتج عنها من تحديات تمس خصوصا مجال الأمن الغذائي ، الى جانب تداعيات جائحة كوفيد ، ستحظى القضايا ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي بصفة الاولوية في القمة العربية 31 ، هذا ما أكدته الكلمة الافتتاحية للسفير النذير العرباوي خلال اجتماع كبار المسؤولين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري للقمة العربية 31 …

من المقرر أن تتصدر القضايا الإجتماعية والاقتصادية أجندة القمة العربية في الجزائر ، بالنظر إلى التحديات التي تشهدها الساحة العالمية. وعقب كلمة شكر وترحيب بتونس نظير الجهود التي بذلتها طيلة ترؤسها للقمة العربية في دورتها السابقة، الى جانب جهود الأمانة العامة من أجل الاعداد الجيد للاجتماع التحضيرية .

كشف السفير العرباوي خلال كلمته الافتتاحية أنه سيتم خلال اجتماع كبار المسؤولين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري للقمة العربية 31 ، استعراض بالدراسة وبحث الملف الاقتصادي والاجتماعي المرفوع للقمة العربية ، سيما مشاريع القرارات ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي للعمل العربي المشترك ، في إطار تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030.، وأوضح المتحدث أن هذا يتم خصوصا ونحن نعيش على وقع أزمة عالمية متعددة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والصحية ،وما افرزته من تحديات اقتصادية واجتماعية انعكست على النمو الاقتصادي للدول العربية خاصة في مجال الأمن الغذائي بالاضافة الى تداعيات جائحة كورونا .

وفي هذا السياق اكد السفير العرباوي أن الأوضاع الدولية الراهنة تستدعي تظافر الجهود لتعزيز التعاون العربي المشترك ، لمواجهة مختلف الانعكاسات والتطورات المتسارعة .

كما قال العرباوي أن مشاريع القرارات الاقتصادية والاجتماعية المعروضة، تشمل العديد من المجالات الهامة ذات الاولوية نظرا لارتباطها الوثيقة بالسياسات الوطنية للدول الأعضاء بهدف تجسيد مشروع التكامل العربي لاسيما المرتبطة بتعزيز التبادل التجاري الى جانبتنفيذ مختلف البرامج المتعلقة بالتنسيق المستدامة.

وفي الأخير أعرب السفير نذير العرباوي أنه من خلال الإرادة الجماعية التوافقية سيتم التوصل إلى توصيات ونتائج تستجيب لأهداف الاقتصادية العربية وهو الأمر الذي يتطلع اليه المجلس الاقتصادي والاجتماعيالوزاري التحضيري للقمة العربية 31 بالجزائر.

فايزة سايح

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