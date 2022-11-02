في ظل الوضع الصعب الذي تمر به…ميقاتي يدعو العرب لعدم التخلي عن لبنان

2 نوفمبر، 2022

دعا رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي إلى إنشاء مركز تمويل عربي لتسهيل التكاتف بين الدول العربية في ظل الوقت الصعب الحالي.

ودعا ميقاتي في كلمته خلال أشغال القمة العربية القادة العرب لعدم التخلي عن لبنان في ظل الوضع الصعب الحالي الذي تمر به، قائلا إن لبنان ينطفئ في ظل وضع اقتصادي وأزمة هي الأسوأ من نوعها في تاريخ لبننا الحديث، “بلد الأرز تغير ولبنان ينطفئ نحن في دولة تعاني ونحارب بأقل الإمكانات حتى وصلنا إلى بعض المخارج”.

وأضاف: ” نواجه واحدة من أسوأ الأزمات التي طالت لبنان فخسر الوطن أبرع أبنائه، وحتمت علينا الأزمة السير بحزم وحذر شديدين للوصول بالبلاد إلى بر الأمان ورغم هذه الظروف نجحنا في تحقيق عدة أهداف منها تحقيق الانتخابات البرلمانية في وقتها وإيجاد نظام طارئ مع صندوق النقد الدولي”.

وأكد المسؤول اللبناني تعويل بلاده على الدعم العربي لعبور المرحلة الراهنة “لابد لنا من العرب، ونعول على مساعدتهم”.

فايزة سايح

2 نوفمبر، 2022

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