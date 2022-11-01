في رسالة بعث بها إلى القمة العربية…هنية يدعو القادة العرب لتبني المبادرة الجزائرية للمصالحة الفلسطينية

في رسالة بعث بها إلى القمة العربية…هنية يدعو القادة العرب لتبني المبادرة الجزائرية للمصالحة الفلسطينية

طالب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية بإقرار إعلان الجزائر للم الشمل الوطني ودعم الشعب الفلسطيني في القمة العربية المزمع عقدها اليوم في الجزائر.

دعت حركة حماس اليوم الثلاثاء، القمة العربية المنعقدة في الجزائر إلى اتخاذ قرارات لحماية المقدسات في فلسطين في ظل ما وصفته “التغول” الصهيوني

وأكد رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية، في رسالة مكتوبة لقمة الجزائر، ضرورة “اتخاذ قرارات وخطوات واضحة لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية، وخاصة المسجد الأقصى المبارك”.

وحث هنية القمة العربية كذلك على “دعم صمود أهلنا في مدينة القدس المحتلة، وكذلك وضع الآليات المباشرة لتنفيذ مقررات القمم العربية السابقة بإنهاء وكسر الحصار عن قطاع غزة”.

وقال إن القمة العربية تنعقد بينما “تمر فلسطين وقضيتها اليوم بواحدة من أدق المراحل وأعقدها على المستوى السياسي والإنساني؛ فالاحتلال قد تغول في إجرامه بحق شعبنا وأرضنا ومقدساتنا”.

وأضاف :”يتعرض المسجد الأقصى لمحاولات التهويد والتقسيم الزماني والمكاني، فيما يتصاعد الاستيطان في الضفة والاستيلاء على أرضنا وبيوتنا، والتنكيل بأبناء شعبنا، وقطاع غزة تحت حصار خانق”.

ودعا رئيس المكتب السياسي لحماس، القادة العرب المجتمعين إلى إقرار المبادرة الجزائرية لتحقيق وحدة الشعب الفلسطيني تحت عنوان (إعلان الجزائر للمّ الشمل الفلسطيني) واعتبارها جزءًا من مقررات القمة العربية.

وأكد رئيس المكتب السياسي لحماس “ضرورة تجديد التأكيد على اعتبار القضية الفلسطينية؛ القضية المركزية لدولنا العربية، وتحمّل مسؤوليتها في حشد الإمكانات والمقدرات لدعم وإسناد الشعب الفلسطيني ومقاومته من أجل استعادة حقوقه كاملة”

يشار الى أنه في أكتوبر الماضي، وقعت فصائل فلسطينية على “إعلان الجزائر” لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة، في ختام جلسات حوار وطني فلسطيني شامل استضافته الجزائر لمدة يومين.

وفي ختام رسالته، جدد هنية دعوته إلى ضرورة دعم القمة العربية للأسرى في سجون الاحتلال، وبذل الجهود لتحريرهم.

وتعقد أعمال القمة العربية التي حملت اسم “لم الشمل العربي” في الجزائر، الثلاثاء وعلى مدى يومين.

فايزة سايح

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