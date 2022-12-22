في اسطنبول…الرئيس تبون يحظى بتكريم من طرف الائتلاف العالمي لنصرة القدس وفلسطين

كرم الائتلاف العالمي لنصرة القدس وفلسطين، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون نظير جهوده المتواصلة في دعم القضية الفلسطينية وحشد الدعم العربي والدولي لنصرتها.

وجرت مراسم التكريم الذي تسلمه عميد جامع الجزائر، محمد مأمون القاسمي الحسني على هامش افتتاح مؤتمره الـ13 المنعقد بمدينة إسطنبول بتركيا، عرفانا بدور الجزائر في لم الشمل الفلسطيني.

وفي ذات السياق، قال الأمين العام للائتلاف العالمي، منير سعيد خلال الجلسة الافتتاحية إن الجزائر ردت على موجة التطبيع بالتأكيد أن فلسطين خط أحمر لا مساومة عليها.

يذكر أنه نجحت الجزائر بفضل مساعي رئيس الجمهورية شخصيا، في لم الشمل الفلسطيني وتعزيز حضور القضية بالجزائر خلال مجلس جامعة الدول العربية في دورته الـ31.

فايزة .س

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