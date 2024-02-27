فيديو/ رياضيون من مختلف أنحاء العالم لشرشال نيوز: “كلّنا متضامنون مع الشعب الصحراوي وقضيته العادلة”

فيديو/ رياضيون من مختلف أنحاء العالم لشرشال نيوز: “كلّنا متضامنون مع الشعب الصحراوي وقضيته العادلة”

يشارك رياضيون من حوالي عشرين دولة، في التظاهرة الرياضية “صحراء ماراطون 2024″، وهذا كموقف للتضامن الدولي مع الشعب الصحراوي وقضيته العادلة.

وتنظّم هذه التظاهرة الرياضية بإشراف وزارة الشباب والرياضة الصحراوية منذ حوالي عشرين سنة، و سيحضر رياضيون من اليابان وبوليفيا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية وجنوب أفريقيا، بالاضافة الى تمثيل إسباني وأوروبي كبير.

وسجّلت شرشال نيوز توافدا كبيرا للرياضيين للتسجيل في قائمة المشاركين لهذه المنافسة التي ستنطلق يوم الأربعاء، كأقوى تعبير عن تضامن شعوب العالم مع القضية الصحراوية.

من مخيمات اللاجئين الصحراويين بتندوف، موفد شرشال نيوز محمد حسام مروش

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