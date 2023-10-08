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فلسطين تطلب عقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية لبحث سبل وقف العدوان الإسرائيلي

8 أكتوبر، 2023
فلسطين تطلب عقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية لبحث سبل وقف العدوان الإسرائيلي

طلبت فلسطين عبر مندوبها الدائم لدى الجامعة العربية، مهند العكلوك، عقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب في دورة غير عادية في أقرب موعد ممكن، لبحث سبل التحرك السياسي على المستويين العربي والدولي لوقف العدوان الإسرائيلي ومساءلة مرتكبيه وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وتحقيق السلام والأمن المرتكز على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وقال مهند العكلوك ، حسب بيان وكالة الأنباء الفلسطينية، أن الاجتماع العاجل يأتي في ظل العدوان الإسرائيلي الغاشم والمستمر على الشعب الفلسطيني، بما في ذلك تصعيد اقتحامات المسجد الأقصى المبارك من قبل آلاف المستوطنين والمسؤولين الإسرائيليين على مدار الأيام الماضية، بحماية الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة.

وما تلا ذلك من تصعيد غير مسبوق في قطاع غزة، وعدوان إسرائيلي على القطاع استهدف قتل و إرهاب المدنيين وتدمير الأبراج السكنية والبنية التحتية الفلسطينية، وكذلك تصاعد الاقتحامات الإسرائيلية للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية وسياسة الاغتيالات، بهدف الإمعان في قتل أبناء الشعب الفلسطيني، وكسر إرادتهم وتدمير مقدراتهم وممتلكاتهم، يضيف ذات المصدر.

شرف الدين عبد النور

8 أكتوبر، 2023

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