فتح الترشح لنيل التأهيل الجامعي عبر منصة بروغرس

أعلنت مديرية الموارد البشرية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن افتتاح الدورة الخامسة للترشح لنيل التأهيل الجامعي، موضحة أنه على كافة الأساتذة المحاضرين قسم “ب” والأساتذة الباحثين قسم “ب”، تقديم ملف ترشحهم حصريا عبر المنصة الرقمية ” بروغرس”.

وحسب بيان للوزارة، فإنه بإمكان الأساتذة المحاضرين قسم “ب” و الأساتذة الباحثين قسم “ب” المستوفون للشروط القانونية. للترشح المنصوص عنها ضمن أحكام المرسوم التنفيذي رقم 21- 50 المؤرخ في 28 جانفي 2021. والذي يحدد شروط وكيفيات الحصول على التأهيل الجامعي. وكذا أحكام القرار رقم 804 المؤرخ في 14 جويلية 2021، المعدل والمتمم. و الذي يحدد كيفيات تطبيق الأحكام المتعلقة بالحصول على التأهيل الجامعي. تقديم ملف ترشحهم حصريا عبر المنصة الرقمية ” برغرس”. وذلك بإستعمال حساباتهم الإلكترونية المهنية عبر الرابط التالي: https://progres.mesrs.dz/webgrh

وأوضحت مصالح الوزارة أن عملية تقديم ملف الترشح يكون خلال الفترة الممتدة من الإثنين 08 جانفي 2024. إلى السبت 27 جانفي 2024.

كما حددت الوزارة الرزنامة الزمنية لتنظيم الدورة الخامسة (05) من أجل الحصول على التأهيل الجامعي بعنوان سنة 2024،

و جاءت الرزنامة كالتالي:

-من الإثنين 08 جانفي إلى السبت 27 جانفي 2024 : إيداع ملفات الترشح عبر الأرضية الرقمية.

-من الأحد 28 جانفي إلى السبت 03 فيفري 2024 : المصادقة عبر المنصة الرقمية على قبول ملفات الترشح من طرف مديري المؤسسات الجامعية والبحثية.

-ومن الإثنين 05 إلى الإثنين 19 فيفري 2024 تقييم ملفات المترشحين عبر المنصة الرقمية من طرف خبراء اللجان الجهوية للتأهيل الجامعي.

-من الثلاثاء 20 إلى الخميس 22 فيفري 2024 المداولات حول النتائج وإرسال محاضر النتائج للتأهيل الجامعي. من طرف رؤساء الندوات الجهوية الجامعية إلى السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

-الإثنين 26 فيفري 2024 : توقيع القرار المتضمن الإعلان عن نتائج الدورة الخامسة (05) للحصول على التأهيل الجامعي.

-من الإثنين 26 فيفري إلى الإثنين 04 مارس 2024 : فتح الأرضية الرقمية لإيداع الطعون .

-ومن الثلاثاء 05 إلى الإثنين 11 مارس 2024 دراسة الطعون من طرف اللجان الجهوية للتأهيل الجامعي.

-من الثلاثاء 12 إلى الخميس 14 مارس 2024 : مداولات اللجان الجهوية للتأهيل الجامعي حول نتائج دراسة الطعون. وإرسال محاضر نتائج دراسة الطعون من طرف رؤساء الندوات الجهوية الجامعية إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

-الأحد 17 مارس 2024 : توقيع القرار المتضمن نتائج الحصول على التأهيل الجامعي، بعد الطعون.

رمزي أحمد توميات

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