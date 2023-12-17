فايد يُشرف على تدشين مركز البيانات لوزارة المالية

أشرف وزير المالية، لعزيز فايد، أمس السبت، على مراسم تدشين مركز البيانات لوزارة المالية، الذي يعد واحد من أهم المشاريع التي باشرتها وزارة المالية، حسب بيان الوزارة.

و حضر هذا الحدث المهم حسب ذات المصدر، كل من وزير البريد و الاتصالات السلكية و اللاسلكية، كريم بيبي تريكي، محافظ بنك الجزائر، المحافظة للمحافظة السامية للرقمنة و كذلك الاطارات السامية لوزارة المالية.

و بهذه المناسبة أكد الوزير فايد في كلمته الافتتاحية، أن تَدشِين هذا المركز يأتي في سِياق التَحَول الرقمي الذي يتطلب توفير البنى التحتية المناسبة لإدارة البيانات بشكل آمن وفعال، “فعلا إن استخدام التقنيات الحديثة والمتطورة في تخزين ومعالجة البيانات يمثل أحد الأساسات الرئيسية لتحقيق الكفاءة والشفافية في عمل الحكومة”، يضيف الوزير.

كما أوضح فايد أن هذا المركز الجديد يعد نتاجا للجهود المحلية المشتركة والتعاون المثمر بين الفرق الفنية والإدارية، ويشكل ركيزة استراتيجية لأنظمة المعلومات الرامية إلى تحسين أداء الوزارة وتجسيد القرارات السريعة والدقيقة.

وتابع، “ فبواسطة هذا المركز، سيكون بإمكاننا تعزيز الأمن وحماية البيانات الحساسة،وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والشركاء الاقتصاديين. فإن إطلاق هذا المركز يكرس التزامنا الثابت بالتطوير المستمر والابتكار في سبيل خدمة المجتمع وتحقيق أهدافنا الوطنية”.

و شرح وزير المالية، أن هذا الانجاز يهدف إلى دعم جهود التحكم في الإنفاق العمومي، كما سيسمح باحتضان الأنظمة المعلوماتية السارية، والتي سيتم نشرها مستقبلا، وهذا ما سيسهم في إرساء مبادئ الحوكمة الرشيدة للمالية العامة وتعزيز الإيرادات من خلال توسيع الوعاء الضريبي، وكذلك تعزيز الرقابة على المال العام والحد من الممارسات المتعلقة بالغش والتهرب الجبائيين، يختم بيان الوزارة.

شرف الدين عبد النور

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