فايد يفحص خطة عمل المديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة لسنة 2024

ترأس لعزيز فايد، وزير المالية، أمس السبت، إجتماع عمل خُصّص لعرض ومراجعة خطة العمل لسنة 2024 للمديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة، و ذلك بحضور المدير العام و كل إطارات المركزية و الجهوية لهذا الهيكل.

و يهدف برنامج العمل لسنة 2024 للمديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة، الذي تم تأسيسه وفق أربعة محاور إستراتيجية رئيسية، حسب بيان وزارة المالية، إلى عصرنة خدمات ومهن الخزينة، تحسين الكفاءة المالية، تحسين الجودة المحاسبية و كذلك تحسين ظروف العمل.

و أكّد الوزير فايد في بداية الاجتماع، على أهمية هذا اللّقاء، الذي يشكل استمرارًا لسلسلة من الاجتماعات مع جميع هياكل وزارة المالية، مشدّدا على الدور المركزي للمديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة في العمل المالي للدولة، تسيير مشاركات الدولة، فضلاً عن دورها الرئيسي في تسريع الإصلاح المالي، كما شجّع على توسيع الرؤية لمهمتها، معتبرًا هذه المديرية فاعلًا رئيسيًا في النشاط الاقتصادي والاستقرار المالي للبلاد.

كما شدّد الوزير على أهمية تكييف تطور دور ومهام الإدارة العامة للخزينة و التسييرالمحاسبي للعمليات المالية للدولة، في سياق تنفيذ القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية و الإصلاح الميزانياتي والمحاسبي على جميع الأصعدة.

علاوة على ذلك، أعرب وزير المالية، عن إصراره على عصرنة المحاسبة وفقًا للقانون 23-07 وتطبيق المحاسبة على أساس الاستحقاق، عصرنة نظام الدفع من خلال دمج الخزينة العمومية، و التسيير النشط للخزينة والدين العمومي، بالإضافة إلى تسريع جميع الإجراءات المتعلقة بالإصلاح المالي.

وفيما يتعلق برقمنة الخدمات، أكد الوزير فايد بشكل خاص على أهمية تسريع عملية رقمنة الخدمات البنكية وأصر على ضرورة تبسيط الإجراءات الإدارية وتحسين استقبال المواطنين، داعيا الجهات الفاعلة إلى ضمان متابعة دورية لتنفيذ هذا الملف من أجل تعزيز الكفاءة العملياتية وتسهيل التفاعل مع الجمهور.

كما أسدى وزير المالية، توجيهات واضحة خلال هذا الاجتماع، حثّ فيها المسؤولين الجهويين للخزينة على تكثيف الزيارات الميدانية، مشيرًا إلى دورهم المركزي في تنفيذ الإصلاحات المباشرة. “و لن يقتصر دور هذه الزيارات الميدانية على الفهم الأفضل لاحتياجات كل منطقة بشكل خاص، بل سيتعزز أيضًا التنسيق بين الهياكل المركزية و الجهوية”، يضيف الوزير.

وأضاف، “كما يعبر الحضور الفعّال في الميدان عن إرادة وزارة المالية في تعزيز نهج عملي وملائم لخصوصيات كل منطقة لضمان نجاح المبادرات المتخذة”.

كما قدّم المدير العام للمديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة، خلال هذا الاجتماع، عرضا مفصلا حول برنامج العمل لسنة 2024، وأكد توجيه هذه الخطة وفقًا للمحاور الإستراتيجية المحددة، مسلطًا الضوء على خطة زمنية دقيقة لتنفيذ كل الأنشطة وآجال إنجازها، مما يبرز التزام هذه المديرية بتحقيق الأهداف المبرمجة، وذلك في إطار الشفافية وإدارة دقيقة للمشاريع، مسهمةً بذلك في تحقيق المبادرات المتخذة.

للتذكير، فإن هذه السلسلة من الاجتماعات تشكل خطوة هامة نحو إرساء تقليد جديد يعزز التعاون والتشاور، ويوضح المسؤوليات على جميع المستويات، حيث شدّد الوزير في هذا الإطار، على أهمية المشاركة الفعّالة لجميع الجهات الفاعلة من أجل تحقيق الأهداف المنشودة.

شرف الدين عبد النور

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