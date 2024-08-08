فايد يشرف على مراسم الإطلاق الرسمي للمنصة الرقمية الجديدة “طابعكم”

أشرف وزير المالية، لعزيز فايد، اليوم الخميس، بمقر الوزارة، على مراسم الإطلاق الرسمي للمنصة الرقمية الجديدة “طابعكم”.

وجرى ذلك حسب بيان وزارة المالية، بحضور وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، كريم بيبي تريكي، والمحافظة السامية للرقمنة، مريم بن مولود، ووسيط الجمهورية، وممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، و المديرة العامة للضرائب، وكذا عدد من إطارات الدولة والمديرين العامين ومسؤولي المؤسسات ذات الصلة.

وتهدف هذه الخدمة الرقمية المخصصة لدفع الطوابع الجبائية واستخراج وصل دفع الحقوق إلكترونيا إلى رقمنة عمليات الدفع، وتسهيل الحياة اليومية للمواطنين والمتعاملين الاقتصاديين، فضلا عن تعزيز الشمول المالي، وستسمح لكل مواطن جزائري يملك حسابا بنكيا أو بريديا، بإجراء عمليات دفع الطوابع الجبائية عن بعد، بواسطة البطاقة الذهبية أو بطاقة ما بين البنوك، دون عناء التنقل، وستمكّن من تفادي مختلف أشكال التهريب والتزوير للطوابع الضريبية، حسب ذات المصدر.

ويأتي إطلاق هذه المنصة الرقمية، تنفيذا لبرنامج الحكومة المنبثق عن توجيهات رئيس الجمهورية في إطار التحول الرقمي الرامي إلى تحســين نوعية الخدمة وتعميــم اســتخدام تكنولوجيــات الإعــلام والاتصــال.

وكشف وزير المالية، في الكلمة التي ألقاها بهذه المناسبة، أن هذه المنصة الرقمية سَتُمَكِّن المواطن من دفع الطوابع المتعلقة بمختلف الوثائق الإدارية بالتنسيق مع القطاعات المعنية، مضيفا أن الخدمات المتوفرة في منصة “طابعكم” تعدّ نموذجا يُحتذى به في مجال تطوير الخدمات الرقمية والتي ستسهم بلا شك، حسب الوزير، في تعزيز الثقة بين المواطن والإدارة.

ولفت الوزير فايد إلى أن هذا المشروع، الذي تم إنجازه من طرف إطارات المديرية العامة للضرائب، ثمرة تعاون مع قطاعات وزارية ومؤسسات عمومية أخرى، تعكس مدى إخلاص وكفاءة إطاراتها في رفع التحدي، مؤكدا على ضرورة تكثيف العمل وتعزيز الطاقات في سبيل الترويج لخدمة “طابعكم” من خلال شرح هذا المنتج الجديد وتوضيحه للمواطنين.

كما ذكّر وزير المالية، بالمسعى الشامل لرقمنة قطاعه في كل من إدارة الضرائب والأملاك الوطنية والجمارك والخزينة والمحاسبة، وكذا الميزانية، مستعرضا حصيلة الإنجازات المحققة في هذا الشأن.

وأعرب وزير المالية عن دعمه للجميع وتحفيزهم لأجل مواصلة المسار جنبا إلى جنب في سبيل تحقيق الرؤى المشتركة تجاه التحول الرقمي الرامي إلى تحقيق التنمية المستدامة وترقية الاقتصاد الوطني، ليعلن في الختام رسميا عن إطلاق منصة الدفع عن بعد للطوابع الجبائية واستخراج وصولات دفع حقوقها الكترونيا.

شرف الدين عبد النور