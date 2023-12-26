فايد يشرف بتيبازة على مراسم افتتاح حفل تخرج الدفعة الأربعين من طلبة معهد الاقتصاد الجمركي والجبائي

أشرف وزير المالية، لعزيز فايد، أمس الاثنين، على مراسم افتتاح حفل تخرج الدفعة الأربعين من طلبة معهد الاقتصاد الجمركي والجبائي، بحضور ممثلة سفير الجمهورية التونسية، والقنصل العام والملحق الثقافي، ووالي ولاية تيبازة والسلطات المحلية الأمنية والعسكرية، ورئيسة مجلس إدارة المعهد وأعضائه ومديره، وكذا إطارات مصالح وزارتي المالية بالجزائر وتونس وأعضاء سلك التدريس واللجنة البيداغوجية، وذلك بمقر المعهد الكائن ببلدية القليعة.

وتجدر الإشارة إلى أن معهد الاقتصاد الجمركي والجبائي تأسس من خلال اتفاقية مبرمة بين الجزائر وتونس في 03 سبتمبر 1981، على غرار معهد تمويل تنمية المغرب العربي بتونس.

و شهد أمس، تخرج 59 طالبة وطالب، من بينهم 15 من جنسية تونسية و44 من جنسية جزائرية، وسيبلغ عدد حاملي شهادة المعهد 1744 إطارا، ستتعزز بهم مختلف المصالح المالية بالبلدين، وسيسهمون في تحسين الأداء وترقيته، وبالتالي في الاستجابة للأهداف المنشودة من وراء تكوينهم من جهة، ومن جهة أخرى نقل صورة مشرفة عن المعهد الذي بذل كل ما بوسعه لتقديم تكوين أكاديمي بشكل عام ومهني وتطبيقي على وجه الخصوص، حسب ما أفاد به الوزير لعزيز فايد في كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة.

كما أثنى الوزير على كل من تعاقبوا على هذا المعهد وأسهموا في تطويره، من إطارات وأعضاء مجلس الإدارة واللجنة البيداغوجية ومدرسين والذين كان لهم الفضل كذلك في الحفاظ على هذا المكسب الثمين.

و شدّد فايد على ضرورة ترقية التكوين وتوجيهه بشكل يستجيب بدقة لمتطلبات الإدارة وأهدافها المتمثلة أساسا في استمرارية دعم الحفاظ على المال العام و رشادة تسييره ورقمتنه، مما يستدعي العمل أكثر على الاستثمار في الموارد البشرية من خلال ضمان تكوين نوعي ومتكامل، يسمح بتكيّف الإطارات المكوَّنة وتفاعلها مع أيّ وضعية أو إصلاح مرتقب أو محتمل في ظلّ التحديات التي أصبحت اليوم أكثر حدّة وتعقيدا من ذي قبل.

وأفاد الوزير فايد، بأنه تم تعزيز التكوين ودعمه عبر تحديث برامج التكوين ومناهجه، بالتنسيق بين إدارة المعهد والمصالح المعنية بوزارتي المالية للبلدين خلال السنوات الأخيرة، بل وحتى هذه السنة عن طريق إدخال بعض التحديثات والتحيينات، مشيرا إلى كل ما هو متعلق بالدروس الخاصة بالأنظمة المعلوماتية وأخلاقية تسيير المال العام، وداعيا إلى المزيد من التفتح على المحيط الخارجي لمواكبة كل التطورات التي يشهدها العالم، لاسيما في مجال المالية العمومية.

وأكد فايد في أعقاب كلمته، على الدور الذي تؤديه وزارة المالية في العمل على تكييف ممارساتها مع متطلبات البيئة الاقتصادية الاجتماعية، بغية تقديم تأطير نوعي بما يسهم بطريقة مباشرة في تحسين جودة الخدمات لفائدة المواطنين، وذلك في إطار النموذج الجديد الذي تعتمده الإدارة العمومية والمتمحور حول الأداء بالنجاعة.

وختم وزير المالية كلمته بتهنئة الخريجين ودعوتهم إلى التحلي بالمزيد من الحضور والكفاءة والالتزام والإخلاص واحترام الأخلاقيات المهنية، خاصة وقد تم إدراج مادة جديدة في برنامج تكوين القطاع المالي مخصصة لأخلاقيات المهنة، مذكّرا إياهم أن الجزائر وتونس تعوّلان على جهودهم من أجل تحقيق تطلعاتهما في الالتحاق بركب الدول الناشئة لتحقيق النمو المستدام، حسب بيان وزارة المالية.

شرف الدين عبد النور

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