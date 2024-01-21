غوتيريش يحمل الوزير الآول نقل تحياته و تقديره إلى الرئيس تبون

غوتيريش يحمل الوزير الآول نقل تحياته و تقديره إلى الرئيس تبون

حمل الامين العام للأمم المتحدة، انطونيو غوتيريش، الوزير الأول، نذير العرباوي، نقل تحياته و تقديره البالغ إلى رئيس الجمهوريةعبد المجيد تبون،

وجاء ذلك خلال اللقاء الذي جمعهما اليوم على هامش انطلاق أشغال قمة الجنوب الثالثة لمجموعة 77+ الصين المنعقدة بالعاصمة الأوغندية كمبالا

واستذكر غوتيريش المحادثات العميقة الذي اجراها مع الرئيس تبون، لاسيما خلال القمة العربية التي احتضنتها الجزائر يومي 1 و2 نوفمبر 2022.

هذا و قد انطلقت اشغال القمة التي تهدف الى بعث ديناميكية جديدة بين دول الجنوب تحت شعار ”عدم ترك أحد يتخلف عن الركب”، بمشاركة الوزير الأول نذير العرباوي، ممثلا لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون.

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