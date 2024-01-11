عون يُشدّد بجيجل على ضرورة الإسراع في وتيرة إنجاز مشروع سحق البذور الزيتية وصناعة الأعلاف

11 يناير، 2024

قام وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، خلال زيارة العمل و التفقد التي يقوم بها إلى ولاية جيجل، بزيارة مشروع (كتامة أقري فود)، فرع الشركة العمومية القابضة “مدار”، المتخصصة في سحق البذور الزيتية وصناعة الأعلاف، بمساحة إجمالية تقدر ب 24  هكتار.

و شدّد  الوزير علي عون، حسب بيان وزارة الصناعة، على ضرورة الإسراع في وتيرة إنجاز هذا المشروع والشروع في التجارب الأولية في شهر أفريل ودخوله حيز الخدمة شهر جوان المقبل.

وأضاف الوزير أن دخول المصنع حيز الإنتاج سيسمح بتوفير مادة زيت المائدة في السوق والتقليص من فاتورة الاستيراد والحفاظ على العملة الصعبة واستغلالها في مشاريع أخرى ذات أهمية، يضيف المصدر ذاته.

كما شكر وزير الصناعة، علي عون، العمال على الجهود المبذولة مشددا على مضاعفة هذه الجهود، حيث أن المشروع سيكون إضافة في الصناعة الوطنية و سيكون إضافة لتوفير مادة الزيت الحيوية التي تعرف بعض التذبذبات أحيانا، يختم بيان الوزارة.

شرف الدين عبد النور

عون يُشدّد بجيجل على ضرورة الإسراع في وتيرة إنجاز مشروع سحق البذور الزيتية وصناعة الأعلاف

11 يناير، 2024

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