عون يشرف على تدشين مصنع شركة تصنيع الحديد SFM بتقرت

أشرف وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون في آخر محطة له بولاية تقرت على تدشين مصنع شركة تصنيع الحديد SFM الكائن ببلدية تماسين.

وحسب بيان لوزارة الصناعة، يختص المصنع الذي يمتد على مساحة 24 هكتار في رسكلة وتحويل الحديد والمعادن بطاقة إنتاجية سنوية تقدر بــــ حوالي 200 ألف طن

وتتمثل أهم المنتوجات المصنعة وفقا لذات المصدر، في السبائك الحديدية، القضبان الحديدية، الأسلاك ومنتوجات حديدية أخرى.

و بعد أن عاين الوزير مختلف ورشات وتجهيزات هذا المصنع استمع إلى أهم الإنشغالات والصعوبات التي يواجهها المصنع والمتمثلة أساسا في الحصول على المادة الأولية والمتكونة أساسا من نفايات الحديد، بالإضافة إلى الحصول على مصادر التمويل لتوسيع المشروع.

كما أكد عون على مرافقة السلطات العمومية للمجهود الإستثماري بهذه الولاية ورفع جميع العراقيل التي تعترض تطوير نشاط المصنع، علما أنه يشغل حوالي 300 عامل ويصل إلى 1500 عامل مع التوسعة

وفي ختام الزيارة أبرز الوزير أن التسهيلات موجودة لجذب وتوطين استثمارات منتجة في هذه الولاية متفائلا بالمقومات التي تزخر بها هذه الولاية حيث أعرب عن ارتياحه في إنجاز مثل هذه الاستثمارات التي تخلق مناصب شغل.

رمزي أحمد توميات

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