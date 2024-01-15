عون يأمر بتحديد المساحات العقارية غير المستغلة بمركب الحجار لتوجيهها للإستثمار

أمر وزير الصناعة و الإنتاج الصيدلاني، علي عون، اليوم، في إطار زيارته إلى ولاية عنابة، وتنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية المسداة خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير، و المتضمنة إسترجاع العقار الصناعي في محيط مركب الحجار، مسؤولي المركب بضرورة تحديد المساحات العقارية غير المستغلة بصفة دقيقة بغية توجيهها لاستيعاب مشاريع استثمارية صناعية، مؤكدا أن هذه الأصول العقارية تبقى ملكية للدولة.

كما أمر وزير الصناعة، ب ضرورة استغلال كل القدرات الإنتاجية للمركب من أجل مواكبة المشاريع الهيكلية لاسيما في قطاع الطاقة، مع السهر على تحسين مردودية المركب من ناحية التحكم في تكاليف الإنتاج وتخفيض النفقات مع الاقتصاد في استهلاك الفحم الحجري، وكذا تطوير آلات الإنتاج مما يسمح في الاقتصاد في استهلاك الطاقة، حيث أكد عون على أن هذه الأراضي هي ملك للدولة.