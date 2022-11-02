عقب نهاية أشغال القمة العربية بالجزائر…رمضان لعمامرة…قمة الجزائر ناجحة بكل المقاييس

أكد وزير الشؤون الخارجية في ختام القمة العربية بالجزائر ، التي القمة العربية بالجزائر ستسجل تاريخيا بأنها ناجحة من كافة الجوانب عربيا ودوليا.. وهو نجاح للجزائر والجزائريين بقيادة الرئيس تبون.

واوضح لعمامرة ان نجاح القمة هو نجاح للعرب من خلال ادراكهم لأهمية التوافق العربي وخطورة الوضع العالمي، مضيفا ان الحضور في القمة كان متميزا حيث حرص الجميع على المساهمة في نجاحها.

كما أكد لعمامرة ان قمة الجزائر هي قمة التجديد والتجدد ووضعت لبنة كبيرة على درب عملية تطوير العمل العربي المشترك.

واختتم وزير للخارجية كلمته بالقول :”إن قمة الجزائر هي قمة نوفمبرية من حيث السياق والتاريخ ومن حيث الطموح الذي أردنا أن تتسم به”.

فايزة.س

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